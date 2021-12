Ciné en plein air à Blandy

E.T. L'Extra-terrestre de Steven Spielberg (1982)

Un groupe de botanistes extraterrestres vient en reconnaissance sur Terre ; l'armée les fait fuir précipitamment, les obligeant à abandonner l'un des leur. E.T., l'extraterrestre esseulé, trouve refuge dans le jardin de Mary, mère divorcée, et de ses trois enfants. Eliott, le cadet, le découvre et la fratrie va alors essayer de garder sa présence secrète. Mais l'armée, toujours à la recherche du petit extraterrestre, va pousser les enfants à trouver un moyen de le ramener chez lui.

Un film mythique, attendrissant et inoubliable.