CID : la Brie nangissienne dotée de 1,3 million d'euros

1 375 053 euros. C'est la somme perçue par la Communauté de commune de la Brie nangissienne dans le cadre du CID (Contrat intercommunal de développement) signé avec le département pour trois ans. Quelque 13 actions sont programmées. La communauté d'agglomération de la Brie nangissienne reçoit 834 865 euros de subventions, qui permettront notamment l'extension et la mise en accessibilité de la Maison de santé pluridisciplinaire de Mormant, la construction d'un hôtel communautaire, d'un hôtel d'entreprises et la construction d'une Maison de santé pluridisciplinaire à Nangis.

S'agissant des communes, les actions touchent par exemple la ville de Mormant, avec la construction d'une Maison des jeunes dans le complexe sportif et l'extension de l'école maternelle Charles Perrault. À Nangis le CID permettra la réfection des trottoirs de l'avenue du Maréchal Foch et la construction d'une cantine dans le groupe scolaire des Rossignots, tandis que Verneuil l'Étang verra la création d'une piste cyclable au pôle gare, la construction d'un bâtiment pour les services municipaux, la réalisation de trottoirs dans le quartier de l'Orée du Parc et le câblage de fibre optique inter-écoles.

La portée du CID

Le CID est destiné aux Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de Seine-et-Marne, pour les accompagner dans leurs projets d'investissements, mais peut également bénéficier à certains projets portés par les communes de plus de 2 000 habitants voire certains syndicats de plus de 2 000 habitants, Sociétés d'économie mixte (SEM) ou établissements publics. Basé sur un diagnostic territorial et fruit d'une concertation très étroite avec le Département, ce contrat permet d'accompagner les projets opérationnels au plus près des besoins locaux.