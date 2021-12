3,7 millions d'euros pour 9 communes seine-et-Marnaises de Roissy

A l'image du dispositif des contrats intercommunaux de développement (CID) signés entre le Département et les intercommunalités, 9 communes seine-et-marnaises de plus de 2000 habitants de la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France pourront compter sur un financement de leurs projets à hauteur de 3 752 910 euros pour trois ans.

Cet accord, appelé « dispositif contractuel spécifique », concerne les communes de Claye-Souilly, Dammartin-en-Goële, Juilly, Longperrier, Mitry-Mory, Moussy-le-Neuf, Othis et Villeparisis. Au total, 18 actions sont programmées. Villeparisis bénéficie de l'aide la plus large, recevant deux subventions de 730 000 et de 148 000 euros destinées respectivement à la création d'un groupe scolaire et d'un terrain de football synthétique. Longperrier saura tirer profit des 300 000 euros fournis pour construire un accueil de loisirs et deux classes de maternelles. La même enveloppe permettra la construction d'un centre administratif et conservatoire de musique et de danse à Claye-Souilly.

On notera la requalification pour 450 000 euros de la RD26 et 26e en traverse d'agglomération, destinée à améliorer l'accessibilité des espaces réservés aux piétons à Moussy-Le-Neuf.

Quelque 40 000 euros seront également affectés à la construction d'une médiathèque à Juilly, tandis que la commune d'Othis utilisera ses 47 000 euros de subvention pour aménager une liaison douce hors agglomération. De même, 47 000 euros seront bénéficieront à l'extension du groupe scolaire de l'Eau Bonne à Dammartin-en-Goële.