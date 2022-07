Christian Jacob quitte la présidence des Républicains

Après avoir renoncé à briguer un nouveau mandat de député (il demeure cependant suppléant de sa successeure Isabelle Périgault, élue dans la quatrième circonscription à l’issue des récentes élections législatives), l’ancien maire de Provins (2001-2002, puis 2006-2017) a également choisi de quitter son fauteuil de président du parti Les Républicains (LR) qu’il occupait depuis octobre 2019. Son départ, qu’il avait annoncé il y a plusieurs semaines déjà, a été officialisé le 1er juillet. C’est Annie Genevard, la vice-présidente déléguée, qui assure donc l’intérim comme le prévoient les statuts du parti. De nouvelles élections auront lieu à l’automne prochain.

Agé de 62 ans, Christian Jacob aura donc traversé la vie politique nationale, mais aussi locale durant près de trois décennies. Ce Seine-et-Marnais de naissance (il est né à Rozay-en-Brie), agriculteur de profession et fidèle de Jacques Chirac, a été, en effet, élu député pour la première fois en 1995. Il l’est resté jusqu’à cette année avec une interruption entre 2002 et 2007, lorsqu’il est devenu ministre (successivement à la Famille, aux PME et de la Fonction publique). A l’Assemblée nationale, il a été président des groupes UMP et LR de 2010 à 2019, date à laquelle il a pris la tête du parti. Son CV mentionne également un mandat de député européen de 1994 à 1997. Enfin, sur un plan local et outre ses fonctions de maire de Provins, Christian Jacob a été aussi président de la Communauté de communes du Provinois de 2004 à 2017.

Si sa carrière politique semble être définitivement terminée, le désormais ex-patron des Républicains va se tourner vers d’autres horizons professionnels, mais on n’en sait pas plus pour l’instant. La seule information officielle qui ait filtré, c’est que Christian Jacob se trouve actuellement à Londres pour y suivre des cours d’anglais intensifs durant tout ce mois de juillet. Il se prépare donc à une nouvelle carrière loin de la politique.