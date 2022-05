Christian Jacob ne sera pas candidat aux législatives

Christian Jacob ne sera donc pas candidat à sa succession lors des prochaines élections législatives des 12 et 19 juin. Cette nouvelle a fait l’effet d’une petite bombe dans le milieu politique français, mais aussi et surtout en Seine-et-Marne. Âgé de 62 ans, l’ancien maire de Provins est, en effet, une grande figure politique du département. Il était élu à l’Assemblée nationale depuis 1995 avec une interruption entre 2002 et 2007 lorsqu’il était devenu ministre du président Chirac. Il s'agit d'une décision « prise depuis deux ou trois ans », a déclaré Christian Jacob, qui sera toutefois le suppléant d'Isabelle Périgault, maire du village du Plessis-Feu-Aussoux et nouvelle candidate des LR dans cette 4e circonscription.

Le résultat catastrophique (4, 78 %) des Républicains et de leur candidate Valérie Pécresse à l’élection présidentielle n’est sans doute pas étranger à cette décision. Tout comme la nette percée de Marine Le Pen et du Rassemblement national dans son fief de Provins lors du second tour de la présidentielle (56, 46 %), score le plus élevé du RN à l’échelle d’une circonscription en Île-de-France.

Président pendant près de neuf ans du groupe UMP, puis LR à l'Assemblée nationale (2010-2019), Christian Jacob avait pris la tête des Républicains en octobre 2019, fonction qu’il devrait quitter aussi après les législatives. Il compte néanmoins mener lui-même cette bataille électorale en compagnie de Laurent Wauquiez et de Xavier Bertrand. « On va créer la surprise », a-t-il assuré à l'AFP.