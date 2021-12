Christian Eckert accueilli à l'UGAP

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la généralisation de la facturation électronique à compter du 1er janvier 2017 pour l'ensemble des entités publiques et des grandes entreprises.

A cette occasion l'UGAP, qui est un des 18 pilotes testant depuis le 20 septembre dernier le portail de facturation électronique "Chorus Pro" développée par l'Agence pour l'Informatique Financière de l'Etat, a partagé avec le secrétaire d'Etat et des représentants des Pouvoirs publics son expérience sur la dématérialisation des factures.

D'ici à 2020, toutes les factures entre l'Etat et ses fournisseurs seront dématérialisées. Le dispositif n'est pas nouveau, depuis le 1er janvier 2012, en effet, tous les fournisseurs ont la possibilité de transmettre leurs factures de façon dématérialisée.

Aujourd'hui, l'objectif est de généraliser ce dispositif et de l'élargir aux établissements publics et aux collectivités territoriales. Le secrétaire d'Etat chargé du Budget et des Comptes publics s'assure que ce projet stratégique de modernisation de l'Etat et de simplification pour les entreprises est mené à bien et compris de ses usagers.

Christian Eckert explique l'action gouvernementale pour une commande publique responsable et dématérialisée.© Twitter @Préfet 77