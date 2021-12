Choses et autres (spectacle jeune public)

Ces récitations et lectures oubliées reprennent toute leur actualité dans cette pièce originale qui aborde travers eux les grands chantiers de la vie : l'amour, le travail, la guerre, autant d'éléments qui transcendent nos existences avec beauté, force et férocité également. Autre auteur intégré à cette pièce, Pierre Dodet, dont les textes font échos à ceux de Prévert et sonnent parfois comme des réponses ! Un spectacle de marionnette accessible à partir de huit ans, appuyé par le talent d'un contrebassiste.

