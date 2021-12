Chômage des cadres : soutien et conseils d'une association

En matière d'emploi, il n'est pas toujours facile de savoir se vendre. Les cadres ne font pas exception à cette règle, surtout en période de crise. C'est pourquoi le Club des cadres et entrepreneurs, basé à Fontainebleau, a choisi de les accompagner. Toute l'année, les 20 membres bénévoles de l'association, d'anciens créateurs ou repreneurs d'entreprise, des dirigeants ou cadres supérieurs, apportent aux adhérents conseils et soutien sans limite de durée. Au programme : des cours d'anglais, un accompagnement personnalisé mensuel et des réunions hebdomadaires, le jeudi, rythmées par des ateliers et des travaux individuels et collectifs. On y traite de l'analyse fine du projet professionnel, de la stratégie et des techniques de recherche d'emploi, ainsi que du développement du réseau.

Les CV et lettres de motivation sont passés au crible et les entretiens bien préparés. « Ces réunions hebdomadaires m'apportent une motivation énorme et une certaine professionnalisation de ma recherche d'emploi », explique Christophe, un participant au chômage depuis six mois briguant un poste de directeur financier. Plus de 2 300 adhérents sont ainsi passés dans cette association depuis 1992. De leur côté, les entreprises recruteuses peuvent puiser dans ce vivier de personnel d'encadrement compétent en effectuant une recherche sur le site internet du club. Au résultat, depuis 3 ans, un taux de succès de 70 % à 8 mois. Une gageure quand on sait que l'ancienneté moyenne de chômage en France atteint les 16,6 mois*.

Mais le club ne s'arrête pas là. Ses membres soutiennent également les créateurs ou repreneurs d'entreprise. Traités au cas par cas en toute confiance et confidentialité, les projets sont questionnés, étudiés, approfondis et accompagnés. L'objectif : donner des clés de réussite aux créateurs d'entreprise et rompre leur isolement.

« Le club rayonne dans tout le Sud Seine-et-Marne », explique Gilles Germain, président de l'association. Nos adhérents viennent de Montereau, Nemours, Fontainebleau, Melun et parfois même de plus loin. » Côté budget, l'association est financée à 60 % par les dons des anciens membres, à 35 % par les adhésions (90 euros pour 12 mois) et enfin 5 % relèvent d'une subvention de la Ville de Fontainebleau.

Club des cadres et entrepreneurs 77, du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 15

193 rue Grande 77300 Fontainebleau

Contact mail : cce77@wanadoo.fr, Tél. : 01 64 22 62 04

* Chiffre en 2015, source « Insee références, éditions 2017 – Travail – Emploi ».