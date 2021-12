Chiffres-clés Grand Paris Sud “Seine-Essonne-Sénart” 2020

Située à la croisée de grands axes routiers et ferroviaires du Sud francilien, Grand Paris Sud, agglomération composée de 23 communes, est le troisième territoire francilien en termes de population, avec plus de 350 000 habitants. Il dispose par ailleurs d'atouts majeurs dans le cadre du développement métropolitain, avec une offre foncière déjà aménagée ; des filières d'excellence, notamment en santé et en innovation. Le territoire est également en pointe dans le secteur de l'industrie aéronautique et une référence en matière de numérique et de robotique. Grand Paris Sud offre par ailleurs un cadre de vie préservé.

L'EPA Sénart

L'EPA Sénart, l'un des deux principaux aménageurs du secteur, a mission d'aménager le territoire, en concertation avec les partenaires publics et privés. Cette action permet « d'accélérer les projets d'implantation des entreprises et de sécuriser leurs délais de procédures en maîtrisant leurs risques opérationnels pour une concrétisation optimisée ».

La pérennisation d'une offre de logements diversifiée et l'aménagement d'écoquartiers, d'équipements et d'espaces publics sont soutenus pour un développement équilibré et harmonieux du territoire.

