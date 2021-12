Chevry-Cossigny : première commune labellisée Respect Zone

Depuis le 2 mars dernier, Chevry-Cossigny est engagée auprès de l’association pour combattre la haine, les discriminations et le harcèlement. Sa labellisation officielle s’est déroulée en compagnie de Franck Ghirardello, maire de la commune et vice-président de l’Orée de la Brie, Jonathan Wofsy, 1er maire-adjoint chargé de l’administration générale du cadre de vie, de la sécurité et de la prévention ainsi que de Philippe Coen, président-fondateur de Respect Zone et son fils Adrien, fondateur et concepteur du label bleu Respect Zone, David Alexandre, délégué général et d’autres responsables de l’association. Le panneau signifiant que la ville est labellisée Respect Zone a été dévoilé à cette occasion, et divers ateliers proposés afin de sensibiliser aux dangers d’internet.

Chevry-Cossigny est la toute première commune à adhérer au label « Respect Zone », créé par deux adolescents (Nathan et Adrien Coen) et lancé à la Paris Game Week en novembre 2014 par leur association. Faire de la ville une municipalité Respect Zone marque la volonté de l’équipe municipale, de veiller à ce que l’ensemble des espaces numériques, lieux publics et bâtiments communaux soient des lieux d’auto-modération, où règnent le respect et la tolérance.

La ville a connu le label au détour d’une intervention remarquée de Respect Zone en 2015 en milieu scolaire diffusée par David Alexandre et Jordan Tieb, tous deux animateurs de l’association. Au cours d’une séance de sensibilisation au harcèlement, la ville a pris la mesure de l’intérêt pour une commune de recourir à un label pacificateur, éthique et citoyen.

Le label sera non seulement visible sous les panneaux d’entrée de la ville, sur de nombreux édifices publics, la salle des fêtes, les transports, etc., mais également sur les supports de communication, le site internet et les différents réseaux sociaux de la municipalité, afin d’insister sur le fait qu’intolérance, violence et racisme n’ont pas leur place dans l’espace public.

« Afficher ce label affirme notre détermination à combattre les nouveaux fléaux liés à une société influencée par les nouveaux modes de communication, et victime de la violence sur internet. C’est dans cet objectif que nous avons souhaité que Chevry-Cossigny devienne une Respect Zone. Cela assure notre engagement dans le respect de l’autre et l’auto-modération des propos sur notre commune », explique Franck Ghirardello, maire de Chevry-Cossigny.

« Nous sommes particulièrement ravis d’être partenaires de la commune de Chevry-Cossigny afin de construire ensemble des espaces de respect pour favoriser le vivre ensemble et pour que le respect s’affiche clairement dans la cité. C’est une nouvelle et belle étape pour notre label et notre association, déjà présente dans de nombreux établissements scolaires et institutions ; elle est renforcée par le soutien de cette ville innovante et dynamique. Nos chemins et convictions se sont croisés avec Franck Ghirardello et son équipe, et nous n’aurons de cesse de renforcer et transmettre l’outil Respect Zone à la disposition des autres communes de France qui en feront la demande. Le respect est en marche » commente Philippe Coen, président-fondateur de l’association.