Chessy va se doter d’un pôle médical en 2023

C’est à l’occasion du salon de l’immobilier d’entreprise (SIMI) que Nacarat (209 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020 et 220 collaborateurs) a annoncé la réalisation d’un pôle médical à Chessy. Exploité par Medic Global et avec Pierval Santé en maître d’ouvrage, ce bâtiment regroupera plusieurs professionnels de santé. Il contribuera ainsi au renforcement de l’offre de services au sein du quartier en développement de la ZAC des Studios et des Congrès géré par Val d’Europe Agglomération, EpaFrance et Real Estate Development by Eurodisney.

Ce pôle médical s’élèvera sur quatre niveaux pour une surface de près de 6 000 m², dont 122 m² destinés à l’accueil d’une micro-crèche. Au total, ce sont 49 lots de 50 à 150 m² qui seront proposés aux professionnels de santé. À cela s’ajoutent deux niveaux de sous-sol dédiés au stationnement et d’une capacité de 127 places. Sur le plan environnemental, la structure visera la certification RT 2012-20 %.

Idéalement situé sur la ZAC des Studios et des Congrès (148 hectares), ce centre de santé bénéficiera de la construction d’un nouveau quartier qui accueillera, à terme, 1 800 logements et 500 unités d’hébergement, de commerces, de bureaux et d’équipements, ainsi qu’un parc urbain de trois hectares. Conçu avec le cabinet d’architectes DTACC, le programme reprendra pleinement les codes architecturaux du quartier en s’inspirant des années 1930. Il développera ainsi un style Art Déco qui se distingue de l’architecture classique par une plus grande liberté d’écriture et s’affranchit de la symétrie.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre développement en Île-de-France, d’autant plus avec un projet de cette qualité. Nous sommes également très heureux de compter une nouvelle réalisation sur ce territoire que nous connaissons bien pour y avoir développé les projets de logements “Madison” et “Au Temps du Faubourg” à Serris », déclare Frédéric Brunel, directeur général de Nacarat Île-de-France. Les travaux viennent de débuter et la livraison de ce programme est prévue pour la fin de l’année 2023.