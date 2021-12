Chessy : six caméras-piétons pour la police municipale

Les caméras-piétons permettent aux policiers municipaux de procéder à l'enregistrement audiovisuel de leurs interventions et de prévenir ainsi le moindre incident. La police municipale de Chessy va donc être équipée de six caméras individuelles portées de manière apparente par ses agents. L'enregistrement n'est pas automatique et les policiers avertiront les personnes contrôlées du déclenchement de celui-ci au préalable. Un signal visuel permettra de savoir que la caméra enregistre.

Les images seront conservées six mois sur un support informatique sécurisé et l'exploitation vidéo sera encadrée par les besoins exclusifs de procédures judiciaires. Au-delà, les images seront automatiquement supprimées. Les agents de police municipale sont signataires d'une charte d'engagement sur le dispositif particulier de ces caméras-piétons.

L'usage de ce matériel poursuit trois finalités : la prévention des incidents, le constat d'infraction et la poursuite des auteurs par la collecte de preuves, ainsi que la formation des agents.