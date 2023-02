Chessy : onze nouvelles start-ups intègrent le Village by CA Brie Picardie

Près de quatre ans après son lancement, en juin 2019, le Village by CABrie Picardie continue de grandir dans son espace de 1 500 m2 à Chessy.

Cet accélérateur de business, qui met en relation des start-ups avec des entreprises partenaires, a lancé, en décembre dernier, son huitième appel à candidatures destiné aux start-ups répondant aux problématiques de transition et de sobriété énergétiques. Elles ont été nombreuses à candidater et onze d’entre elles ont finalement été retenues pour intégrer le Village.

183 emplois créés depuis 2019

Riche en échanges avec les partenaires ambassadeurs du Village, cette journée d’intégration a marqué le lancement d’une aventure de deux ans. Ces onze start-ups, aux projets divers et innovants, intègrent ainsi un écosystème dynamique où elles vont bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour identifier et activer leurs leviers de croissance, participer à des ateliers inspirants ou encore être mises en relation avec les 34 partenaires et experts du Village.

Depuis son lancement, en 2019, le Village by CA Brie Picardie a déjà permis à 43 start-ups de bénéficier d’un programme d’accélération sur mesure. Ces jeunes pousses ont ainsi levé plus de 35 millions d’euros, créé 183 emplois et gagné 15 prix. Implanté en France, en Italie et au Luxembourg, le réseau des Villages by CA regroupe plus de 43 sites qui accélèrent plus de 1 344 start-ups aux côtés de ses 752 partenaires. Le réseau s’appuie aussi sur des relais à Londres, New York, Shanghai, Séoul et Singapour pour accompagner le développement à l’international.

