Chessy : Midcorp Agency veut s'ancrer localement

« Dotés d'une forte culture de la protection, nous avons constaté, au contact des dirigeants et de leurs entreprises, qu'il y a bien souvent une insuffisance dans l'accompagnement et que la mesure des risques portés par le dirigeant est souvent minorée », expliquent Sylvain et Sandra Fayat.

C'est partant de ce constat que les assureurs multi-spécialistes du réseau Allianz ont souhaité créer cette agence d'un nouveau genre à Chessy, dénommée “Midcorp Agency”. Loin de se contenter d'incarner le point de vente traditionnel, uniquement dédié à l'accueil de la clientèle, cette Midcorp Agency a été conçue pour s'ancrer fortement au niveau local.

Le lieu est doté d'une salle dédiée, appelée “Lab'Midcorp”, qui doit accueillir des petits déjeuners d'entrepreneurs, des workshops sur les thématiques assurantielles, ou encore des conférences-débat.

« L'idée, c'est de faire intervenir des spécialistes de notre entourage, nous travaillons beaucoup en interprofessionalité », précise Sandra Fayat.

« Nous avons à cœur d'être l'un des piliers autour de l'entreprise », poursuit Sylvain Fayat, qui cite l'expert-comptable, l'avocat, ou encore le notaire. « Ces professionnels sont des spécialistes mais aucune ne va réellement approcher la protection du patrimoine de l'entreprise et de son dirigeant ».

Et Sylvain Fayat d'ajouter : « Cette approche est également issue de nos parcours, j'ai été chargé d'enseignement à Paris-Dauphine autour du patrimoine professionnel. Il faut aider les dirigeants à bien cerner les problématiques de responsabilité et de protection auxquelles ils doivent faire face. Nous ne devons pas oublier qu'à l'échec d'une entreprise peut succéder l'échec d'une vie. C'est un enjeu pour nous d'éviter que, suite à un problème grave, il y ait de conséquences irréversibles pour la survie de l'entreprise ou sur la vie privée du dirigeant ».

Une deuxième agence

Implanté depuis de nombreuses années en Seine-et-Marne et possédant déjà une agence Allianz à Mitry-Mory, Sandra et Sylvain Fayat ont pu suivre l'évolution favorable de Chessy et plus largement du Val d'Europe, qui bénéficient d'une

« dynamique entrepreneuriale très forte ».

« Cela nous a donc semblé être l'endroit le plus approprié pour installer ce nouveau concept dédié et dévoué à l'accompagnement du dirigeant, de son entreprise et de son patrimoine », complète Sylvain Fayat.

Enfin, les deux assureurs souhaitent

« redonner du sens à l'assurance ». « Les clients sont obnubilés par le prix, à tel point qu'ils en oublient les garanties et l'économie même du contrat. Il est important de remettre au centre le contrat d'assurance, d'expliquer comment fonctionne il fonctionne, pour quoi il est fait », souligne Sylvain Fayat. « La proximité, l'écoute sont essentiels. Une compagnie peut avoir les meilleurs contrats du monde, s'ils ne sont pas souscrits à bon escient, ils ne valent rien », conclut Sandra Fayat.