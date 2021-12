Chessy : Logements sociaux

Couvrant une superficie de 11 219 m2, ce programme va être réalisé par la société d’HLM Pierres et Lumières. Il comprend 37 logements collectifs dans quatre bâtiments, ainsi que six maisons individuelles, avec parkings, destinés à la location. Seize maisons, réparties en quatre îlots, vont également être construites pour des accédants sociaux à la propriété. Le chauffage et la production d’eau chaude seront assurés par une chaudière à gaz individuelle dans les logements individuels et avec un réseau de chauffage collectif dans les logements collectifs. Tous ces logements répondent à la norme environnementale et énergétique BBC Effinergie. Ce programme sera livré fin 2014.