Chessy : 11 nouvelles start-ups au Village by CA Brie Picardie

Ces 11 heureux élus ont été sélectionnés par les 34 partenairesambassadeurs du Village (Disneyland Paris, Réside Etudes, EDF, GRDF, Crédit Agricole Brie Picardie notamment). C’est en décembre dernier que le Village a lancé son huitième appel à candidatures. Cet accélérateur de start-up développe trois grandes thématiques : ville durable, construction et logement.

Ces 11 jeunes entreprises vont bénéficier désormais de 24 mois d’accélération. Cela se traduira par un accompagnement personnalisé de leur croissance à travers des ateliers, des formations et une mise en relation avec des acteurs majeurs (locaux, nationaux et internationaux). L'occasion de partager leurs problématiques business et de déployer leurs solutions innovantes.

Un écosystème dynamique

Au total et depuis sa création en juin 2019, le Village a accueilli 43 start-ups. Les 11 jeunes pousses sélectionnées intègrent ainsi un écosystème dynamique dans lequel elles vont bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour identifier et activer leurs leviers de croissance, participer à des ateliers et être mises en relation avec les partenaires du Village.

Les 11 start-ups sélectionnées :