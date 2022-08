Chelles va déployer son Plan Nature 2030

Le plan “Chelles Nature 2030” va s’articuler autour de quatre thèmes : la nature, l’énergie, les transports et l’éducation à l’environnement.

Planter des arbres. Afin de créer de nouveaux îlots de fraîcheur, des arbres et des arbustes vont être plantés sur deux parcelles identifiées. La première (2 600 m2) est située quai des Mariniers, tandis que la seconde (5 000 m2) se trouve rue du Bel Air. Au total, 22 800 arbres seront plantés. Véritables climatiseurs naturels, ils permettront de réduire de deux à quatre degrés la température, lors des fortes chaleurs. Dans le même temps, plus de 2 000 m2 d’espaces (comme la place Georges Guillaume) vont être

désimperméabilisés, c’est-à-dire que le béton et les autres revêtements de sol vont céder la place à des îlots de verdure. Cette technique permet une meilleure absorption de l’eau de pluie dans les nappes phréatiques, limitant ainsi les risques d’inondations. À terme, chaque habitant devra disposer d’un espace vert à 12 mn à pied de son domicile.

Réduire les consommations d’énergie. Ce sont près de 1 200 logements qui vont être réhabilités via des travaux d’isolation, tandis que d’autres vont sortir de terre. Cinq résidences sont concernées : Cité Cheminote (552 logements rénovés), Argonne et Grande Prairie (332), Gambetta (290), Saint-Hubert (137) et Mont-Chalâts (74). Par ailleurs, 600 luminaires LED, moins énergivores, seront déployés dans les structures municipales et les espaces publics.

Instaurer des transports durables. La mobilité douce sera mise en avant avec la création de six nouvelles pistes cyclables, représentant 10 km, l’installation de quatre bornes électriques et l’exploitation de 39 véhicules municipaux hybrides plus propres.

Sensibiliser les habitants. Des ateliers thématiques vont être organisés et des opérations mises en place : interventions de la “brigade de l’environnement” et de jardiniers municipaux dans les écoles, réalisation d’un livret sur “le cycle de la vie des arbres” par le conseil municipal des enfants et ramassages citoyens dans les espaces naturels. Le premier est ainsi programmé le 14 septembre (9h30-12h) sur les bords de la Marne (rendez-vous à l’entrée du parc du Vieux-Moulin).

« Ce plan est l’aboutissement d’un travail mené depuis plusieurs mois et pour lequel les agents et les élus se sont pleinement mobilisés. L’implication de chacun reste un facteur de réussite essentiel », conclut Brice Rabaste, le maire (LR) de Chelles.