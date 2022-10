Chelles : un trafic de SUV volés démantelé

Peugeot 2008, 3008, Toyota RAV 4 et Citroën DS7 : ce sont ces véhicules de type SUV que six jeunes âgés entre 19 et 30 ans et originaires de Chelles ont volés. Ils ont été interpellés le mercredi 19octobre en Seine-et-Marne. Six cinq d’entre eux ont été placés sous contrôle judiciaire, le cinquième a été placé en détention provisoire dans l’attente de son jugement. Ils seront tous jugés le 23 novembre. Au total, ce sont 14 méfaits (10 vols et quatre tentatives) que les policiers ont recensés.

Un trafic avec l’Afrique

Leur mode opératoire consistait à écumer les quartiers résidentiels de la grande couronne parisienne (Val-de-Marne, Yvelines, Essonne et Seine-et-Marne) à la recherche de voitures, des SUV, correspondant à une forte demande : des Peugeot 2008, 3008, des Toyota RAV 4 et des Citroën DS7. Une fois volés, ces véhicules étaient acheminés en Belgique et en Allemagne pour y être revendus à des receleurs. Une exportation s’opérait ensuite vers l’Afrique via des porte-conteneurs.

Lors des perquisitions effectuées également aux domiciles respectifs des personnes interpellées, les enquêteurs ont mis également la main sur 1,1 kg de résine de cannabis, 600 g d’herbe de cannabis, 3 000euros en espèces et quatre voitures.