Chelles : top départ pour le programme Villa Caliensis

Ce programme situé au cœur du quartier de l'Aulnoy, baptisé Villa Caliensis, comprend deux bâtiments de 44 et 37 logements sur six niveaux, tous en accession à la propriété. Deux espaces commerciaux sont également prévus en pied d'immeuble. Dessinée par le cabinet d'architectes A26 BLM, la résidence adopte une « esthétique épurée, rythmée par le jeu d'avancées des balcons et loggias, alliant les codes de l'architecture contemporaine aux influences et aux matériaux caractéristiques des quartiers historiques de l'emblématique cité seine-et-marnaise ».

Selon le promoteur Verrecchia, « Villa Caliensis a en effet été conçue pour s'intégrer au mieux au bâti environnant, reconnu pour son identité marquée et désormais protégé par le label Patrimoine Chellois remarquable, lancé récemment par la Ville de Chelles ».

Réalisée en pierre de taille massive, la résidence, organisée autour d'un cœur d'îlot paysager, fait la part belle à plusieurs matériaux nobles et naturels, notamment la pierre meulière en soubassement et la brique de parement. Chaque appartement s'ouvre sur un extérieur privatif, terrasse en rez-de-jardin, balcon, loggia, ou terrasse plein ciel.

Villa Caliensis dispose également de 96 places de stationnement (78 en rez-de-chaussée, 18 en sous-sol). Le programme respecte les exigences de la RT 2012. La résidence est éligible au prêt à taux zéro (PTZ) et à l'investissement locatif en loi Pinel.

Après le lancement commercial du 18 septembre dernier, la livraison devrait intervenir le troisième trimestre 2023.