Chelles : Rucher pédagogique

Il a pour objectif de sensibiliser les publics jeunes et adultes à la préservation de l’environnement et de la biodiversité. Les parois transparentes des deux ruches et nids à bourdons, parfaitement sécurisés permettent à l’apiculteur d’expliquer au public l’activité et les principes de fabrication des produits de la ruche que sont le miel, la cire et la propolis. La structure en bois du chalet accueillant les nids et les ruches a été assemblée dans le cadre du Salon 2010 des Énergies et de l’Habitat Écologiques organisé par la Communauté d’agglomération Marne-et-Chantereine. Des journées portes ouvertes sont organisées certains samedis, de 14h à 18h. Les prochaines auront lieu le 5 juillet, le 30 août et le 27 septembre. Renseignements au 01 60 93 10 78.