Chelles : Nuit blanche

Au programme : découverte de l'exposition "Animorphs" de David Douard en avant-première et performance sonore de l'artiste. À cette occasion, le Centre d'art de Chelles propose également un parcours couplé avec le Centre d'art de la Ferme du Buisson (Noisiel) et le Centre photographique d'Île-de-France (Pontault-Combault). Entrée libre de 17h à 23h30. Parcours sur réservation au 01 64 67 77 77. Classées Monuments historiques en 1984, les deux églises mitoyennes, Sainte-Croix et Saint-Georges ont été sauvées de la destruction et restaurées, puis aménagées en tant qu’espace d’exposition dédié aux arts visuels.