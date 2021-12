Chelles : Nouveau magasin Biocoop

C’est le troisième magasin Biocoop en Seine-et-Marne, après Le Raincy en 2008, magasin de centre ville, et Saint-Thibault-des-Vignes en 2010, qui se situe en zone commerciale. Situé géographiquement à mi-chemin entre les deux premiers magasins, il bénéficie de la proximité de zones pavillonnaires et du trafic important de la nationale 34. Leader de la distribution alimentaire biologique spécialisée en France depuis vingt-cinq ans, Biocoop propose également des produits du commerce équitable ainsi qu’un choix très étendu d’écoproduits et de cosmétiques.