Chelles : le Secours populaire est débordé par les demandes

La Covid-19 accentue la pauvreté et la précarité en France. C'est la tendance qui ressort de la consultation réalisée les 4 et 5 septembre auprès de 1 002 personnes par Ipsos et le Secours populaire. 33 % des personnes interrogées ont ainsi constaté que leurs revenus avaient été dégradés par la crise sanitaire et une personne sur cinq vit à découvert. À l'antenne de Chelles, les chiffres sont d'ailleurs éloquents : au début du troisième trimestre de cette année, au moment du déconfinement, 926 personnes étaient venues frapper à la porte de l'institution caritative contre “seulement” 336 lors du premier trimestre. Début octobre, 113 colis ont été ainsi distribués à 347 personnes. Neuf d'entre elles n'avaient pas de quoi payer ces colis (1, 50 euro par adulte et 1 euro par enfant).

Au Secours populaire de Chelles, un dossier est constitué pour chaque bénéficiaire. Il est basé sur les ressources et les dépenses des demandeurs. Une aide (alimentation, vêtements, vacances, culture, santé, éducation…) est automatiquement déclenchée pour les personnes ayant moins de 8 euros pour vivre par jour. Des cours de français sont également dispensés.