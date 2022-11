Chelles : le salon “Trouve ton job” le 24 novembre

Rapprocher l’offre d’emploi de la demande et favoriser les entreprises du territoire, c’est l’objectif du salon “Trouve ton job qui aura lieu à Chelles le jeudi 24 novembre de 9 heures à 15 heures.

Temps fort de l’emploi sur le territoire de Paris-Vallée de la Marne programmé dans le cadre de la Semaine de l’orientation et de l’emploi, ce rendez-vous, ouvert à tous, proposera de nombreux postes à pourvoir rapidement dans différents secteurs d’activité : commerce, industrie, tourisme, logistique, transport, administration, etc.

Près de 500 offres à saisir

Salariés en reconversion, chômeurs, jeunes entrepreneurs : quel que soit le parcours et le projet des demandeurs d’emploi, tous auront la possibilité d’être mis en relation avec des entreprises. En effet, une trentaine de recruteurs de secteurs variés, auxquels s’ajouteront des administrations publiques (collectivités, gendarmerie…), seront sur place pour accueillir les candidats à l’embauche. CV en mains, ces derniers pourront découvrir une multitude de métiers, grâce, notamment, aux espaces showroom mis en place.

D’autre part et grâce à un casque connecté, les candidats pourront s’immerger en quelques minutes dans le quotidien d’un conducteur de travaux, d’un opérateur logistique, d’un boulanger ou d’un technicien informatique (animation gratuite pour les demandeurs d’emploi). Au total, plus de 150 professions seront répertoriées et près de 500 offresd’emploi seront proposées au cours de ce salon.

“Trouve ton job“ : jeudi 24 novembre (9 heures-15 heures), centre culturel de Chelles (place des Martyrs de Chateaubriant, Chelles).

Entrée gratuite