“Chelles-Foch”, un ambitieux programme de requalification urbaine

“Chelles-Foch” est une opération mixte qui prévoit, notamment, la réalisation de logements intermédiaires gérés par In’Li (filiale du groupe Action Logement) conformément aux engagements du bailleur de développer l’offre de logements en petite et grande couronne parisiennes au plus près des besoins des territoires. Le chantier, mené par les équipes de Bouygues Bâtiment Île-de-France, a démarré pour une livraison prévue fin septembre 2024.

En lieu et place d’une friche présente depuis plus de 10 ans et située avenue du Maréchal Foch, en entrée de ville à seulement 600 mètres de la gare du RER E qui relie Paris et de la future ligne 16 du métro, du centre-ville historique de Chelles et à proximité de nombreux commerces, l’opération “Chelles-Foch“ s’intègre dans un environnement urbain dynamique. Elle s’étendra sur 8 750 m² de surface de plancher (SDP) et accueillera un bâtiment de 33 logements dotés d’une double exposition (voire d’une triple pour certains) offrant une grande luminosité et d’un espace extérieur (balcon ou terrasse).

Une résidence pour les seniors

Une résidence pour seniors de 117 logements (T1, T2 et T3) est également prévue. Adaptée aux besoins spécifiques des séniors autonomes, elle offrira une large palette de services (restaurant, salons de coiffure et de massage, salle polyvalente, salle de gym, service de linge…) et disposera d’un jardin d’agrément. Cette résidence, souhaitée par la municipalité, viendra compléter le parcours résidentiel des Chellois. Enfin, le programme comprend également un commerce en pied d’immeuble.

En ce qui concerne l’architecture, le cabinet Mairea a su répondre aux attentes de la ville en reprenant les codes de l’architecture chelloise traditionnelle (toitures en pente, façades en brique et pierre, modénatures) dans la continuité du tissu urbain local. Pour ce qui est des normes environnementales, la résidence seniors sera labellisée E2C1 et atteindra le niveau de performance énergétique RT2012-17 %, tandis que les logements seront certifiés NF Habitat HQE.

« In’Li poursuit son engagement en faveur du développement de l’offre en logements intermédiaires en zones tendues en Île-de-France. En ce sens, le partenariat avec la ville de Chelles est exemplaire. Il s’inscrit dans une logique territoriale alliant offre de transport, développement urbain raisonné, services et logements. C’est grâce à ce type de démarche que nous répondrons aux défis du Grand Paris de demain », souligne Damien Robert, président du directoire d’In’Li.