Chelles et Le Pin lauréates

L’objectif de ce concours est de promouvoir les territoires, dont l’action est la plus équilibrée entre les différentes attentes des Français. Publié récemment par “Le Journal du dimanche“, le classement compte deux catégories : la première concerne les villes de plus de 2 000 habitants et la seconde s’intéresse aux villages. Chaque commune est analysée selon 187 critères. Cette année, il y en avait quatre nouveaux : police municipale, évolution du prix moyen au m2 pour les maisons sur les trois dernières années, évolution du prix pour les appartements et taux de logements vacants depuis plus de deux ans. L’association attribue ensuite une note pour chaque critère permettant d’établir les différents classements.

Dans la catégorie des villes seine-et-marnaises de plus de 2 000habitants, c’est Chelles qui est arrivée en tête. Déjà victorieuse en 2021, elle conserve son titre devant Melun, Torcy, Dammarie-les-Lys, Meaux et Noisiel. A noter que Chelles figure au 137e rang du classement national dominé par Angers. Du côté des villages(comptant500 à 2 000 habitants), c’est Le Pin qui s’est imposé pour la 3e année consécutive. La petite commune devance Maincy, Conches-sur-Gondoire, Voisenon, Guermantes et Bussy-Saint-Martin. Au classement national remporté par le village basque de Guéthary, Le Pin pointe en 21e position. Au total, 34 827 communes françaises ont participé à cette édition 2022.