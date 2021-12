Chelles : École de la deuxième chance

Ce sera la quatrième du département, après celles de Montereau-Fault-Yonne, Melun et Meaux. Elle sera financée par l’État, le Conseil général et la Communauté d’agglomération Marne et Chantereine. Une vingtaine d’élèves vont être accueillis dès cette année dans cette école destinée aux jeunes sans qualification ni emploi et en situation de décrochage. Ils doivent y passer six à huit mois en moyenne, le temps de reprendre des études ou de trouver un emploi stable (contrat d’au moins six mois). Les trois autres écoles de la deuxième chance en Seine-et-Marne ont accueilli 359 élèves l’année dernière et affichent un taux de sortie positif de plus de 60 %% (58 %% au niveau national).