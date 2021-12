Chelles : des masques en tissu distribués aux habitants qui le souhaitent à partir du 4 mai

Après avoir distribué les masques chirurgicaux aux personnels directement concernés et aux professionnels se trouvant "en première ligne", la municipalité a passé commande pour des masques en tissu lavables et réutilisables pour anticiper la période du déconfinement.

Si ces commandes seront reçues progressivement dans les semaines à venir, à partir du 4 mai, des distributions seront réalisées en priorité à destination des personnes âgées et des plus fragiles. Les plus de 60 ans recevront directement à leur domicile, un masque par personne, sans effectuer aucune démarche.

"Tous les autres Chellois qui le souhaitent pourront effectuer une demande d'un masque par personne, par le biais d'un formulaire qui sera mis en ligne sur le site internet de la Ville ou par téléphone à un numéro qui vous sera prochainement communiqué", a indiqué Brice Rabaste.

Ce sont les agents municipaux qui seront chargés de réaliser progressivement ces livraisons. La commune n'oublie pas non plus les masques livrés par le Département, ce qui permettra à chaque habitant de bénéficier de trois masques au moins.

Pour rappel, des bénévoles sont également mobilisés pour permettre un approvisionnement complet.