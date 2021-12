Chelles : des bons d'achat pour soutenir les commerçants locaux

10 euros égale 15 euros. C'est ce que va proposer une nouvelle fois l'association de commerçants chelloise en cette fin d'été grâce à la plateforme Proxi Commerce. Du 24 août au 30 septembre, un bon acheté à 10 euros en vaudra 15 dans les 33 commerces participants de la ville.

Le principe ? Les bons sont abondés par l'association de commerçants, qui est elle-même soutenue, notamment financièrement, par des partenaires (CCI Seine-et-Marne, Crédit Mutuel, CIC, Rotary Club, et la Ville de Chelles). Ils sont à réserver sur le site www.chelles.proxicommerce.fr, qui peut aussi faire office de marketplace (plateforme de vente en ligne et « click and collect »).

Décoration d'intérieur, fleuriste, cordonnerie, fromagerie, parfumerie, agence de voyage, prêt-à-porter, opticien, alimentation en vrac, … Toutes sortes d'enseignes proposent ces bons d'achat à la vente sur la plateforme.

Des restaurants (Authentique Burger, Crêpe Suzette, …) et le cinéma Etoile Cosmos sont aussi de la partie.

Après Nemours en juin (où près de 4000 euros avaient été récoltés en deux jours), Chelles a souhaité voir cette initiative, initiée par la CCI Seine-et-Marne et l'entreprise Bellifontaine CD Connect, s'étendre à son territoire. « La plateforme a pour objectif de permettre aux commerçants de rentrer de la trésorerie, mais aussi d'inciter les clients à relancer le commerce local », expliquait Antoine Carducci, de la CCI 77, en avril dernier, alors que les commerces étaient toujours fermés.

Rendez-vous sur www.chelles.proxicommerce.fr dès le 24 août pour en profiter.