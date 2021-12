Chelles : concerts gratuits au parc du Souvenir

Dimanche 19 juillet, la lauréate du premier prix départemental de la chanson, Léa Ly, sera la première à monter sur scène à partir de 16 h. Après la pop acoustique de la jeune chanteuse, un registre de folk et de chant pop prendra le relais avec Elias Dris. Le chanteur âgé de 26 ans proposera son nouvel album “Beatnik Or Not Be” dès 17 h.

Ces concerts et animations, repensés par la Ville, permettent de respecter les règles sanitaires nationales en vigueur.



A suivre…

Dimanche 19 juillet – Léa Ly (chanson/pop) suivi de Elias Dris (pop/folk) / Proposé par les Cuizines dans le cadre des Cuizines Summer Camp

Dimanche 26 juillet – Accords et Cordes, duo violon – guitare / Proposé par la Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée

Dimanche 2 août – Luna Silva (Folk- World) / Proposé par la Ferme du Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée



Pensez à partager vos photos et vidéos sur les réseaux sociaux avec #VotreEteAChelles et #VilledeChelles