Chelles : concert exceptionnel de David Serero

Il revient dans sa ville natale de Chelles pour un concert exceptionnel et gratuit le 17 septembre (à partir de 18 heures). David Serero, qui vit désormais à New York, se produira au théâtre municipal. Celui qui mène une brillante carrière internationale (2 500 concerts et performances dans plus de 45 pays) a découvert la musique quand il était au collège Weczerka. Artiste complet (chanteur, acteur et producteur) et renommé (interprète de grands rôles classiques et vainqueur de dizaines de prix), David Serero ne s’était plus produit à Chelles depuis 15 ans. Il a récemment adapté en anglais et joué le rôle de Moïse dans la comédie musicale Les Dix Commandements de Pascal Obispo, à New York. En 2017, ce baryton, âgé de 40 ans, a effectué son entrée dans l’édition américaine du prestigieux “Who’s who“.

L’accès à ce concert sera gratuit, mais sur réservation (billetterie@theatredechelles.asso.fr ou par téléphone au 01 64 21 02 10).