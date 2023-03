Chelles : Acorus plante 500 arbres pour compenser ses émissions carbones

Dans le cadre de sa démarche de décarbonation, le Groupe Acorus (1 600 collaborateurs et 265 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022) a participé à la plantation de 500 arbres sur la commune de Chelles le 17 mars dernier. A cette occasion, 20 de ses salariés ont été invités à planter des arbres. Ce projet de séquestration de carbone, de préservation de la biodiversité et d'amélioration du cycle de l'eau vise à compenser, en partie, les émissions de CO2 de sa flotte automobile et des travaux de rénovation réalisés chaque année sur ses chantiers.

Deux terrains ont été sélectionnés par la mairie de Chelles pour y réaliser des plantations denses, d’arbres et arbustes variés. Ces îlots forestiers, d’une surface totale cumulée de 5 000 m2 (soit 15 000 arbres), viendront créer des refuges pour la biodiversité, des havres de fraîcheur pour les habitants, des puits de carbone pour le territoire, des barrières anti-érosion tout en améliorant le cycle de l’eau et sa rétention.

Création d’un refuge de biodiversité

Cette plantation a été réalisée avec le partenaire Trees-Everywhere. Les 500 arbres de 30 espèces différentes, qui ont été plantés, correspondent à la création d’unrefuge de biodiversité d’un peu plus de 166 m2 et à une captation équivalente à 100 tonnes EqC02 sur 30 ans.

Acorus souhaite ainsi sensibiliser ses clients aux enjeux environnementaux et leur offrir la possibilité de neutraliser, au moins partiellement, l'empreinte carbone de leurs travaux de rénovation grâce notamment à la reforestation. Par ailleurs, la réalisation de la plantation a été menée en circuit court avec l’intervention d’entreprises locales.

C’est la troisième année qu’Acorus participe à un tel dispositif. Avec Reforest’Action, son précédent partenaire, l’engagement collaboratif portait sur un arbre planté pour chaque véhicule participant au challenge écoconduite lancé par l’entreprise. Au total, 620 arbres avaient été plantés à Haïti lors d’une première édition, puis 750 arbres lors de la seconde.