Chaussez vos baskets pour la Rando des 3 châteaux

Le Sud du département sera mis en lumière pour révéler ses plus beaux fleurons au fil des boucles : les châteaux de Vaux-le-Vicomte, Blandy-les-Tours et Fontainebleau.

Cinq parcours pédestres seront proposés, de 7, 10, 15 ou 26 Km, et même 43 Km pour les marcheurs avisés.

À l'occasion de cette 10e édition de la Rando des 3 châteaux, le Département organise un concours photos 100 % numérique.

Pour participer, il suffit d'envoyer vos photos de la journée :

sur votre compte Twitter (accompagné du hashtag officiel #rando3chateaux)

sur votre compte Instagram (accompagné du hashtag officiel #rando3chateaux)

sur le compte Facebook de la Rando des trois châteaux.

Les meilleures photos paraîtront sur la page Facebook de la Rando des 3 châteaux.



Du côté du château de Blandy, de nombreuses animations vous attendent (visite, jeu de piste, dégustation et vente de produits du terroir, remise de diplôme, photos souvenir…).

En outre, cette année la participation se fait sans inscription au préalable.

Des parcours pour tous !

1. Fontainebleau / Blandy-les-Tours - La traversée royale - 43 km

Pour les plus ambitieux, ce parcours inédit rallie les trois châteaux avec un passage par Vaux-le-Vicomte.

Départ officiel à 7h devant le château de Fontainebleau, dernier départ à 7h30.

2. La Chapelle-Gauthier - La boucle du Val d'Ancoeur - 26 km

Un nouveau parcours à la découverte du patrimoine naturel du Val d'Ancœur.

Départ entre 8h30 et 9h30 de l'école de la Chapelle-Gauthier.

3. Melun / Château de Blandy-les-Tours - La balade du vicomte - 15 km

Parcours qui traverse le parc et des jardins de Vaux-le-Vicomte.

Départ et accueil entre 9h30 et 10h30 depuis le parc de Faucigny-Lucinge à Melun.

4 : Boucle au départ de Blandy-les-Tours - L'épopée collégiale - 10 km

Un parcours inédit depuis le château de Blandy-les-Tours, avec un passage par la collégiale de Champeaux.

Départ entre 11h et 12h au château de Blandy.

5 : Boucle au départ de Blandy-les-Tours - La ronde des petits chevaliers - 7 km

Parcours adapté aux familles et aux jeunes enfants, traversant le château d'Aunoy avec animations dédiées aux petits.

Départ entre 13h30 et 14h30.