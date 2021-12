Château de Fontainebleau : l'entrée gratuite pour fêter sa réouverture

Depuis le ce mercredi 1er juillet, le château de Fontainebleau est accessible. Le circuit de visite a été repensé et réduit, eu égard aux mesures sanitaires.

Pour fêter cette rouverture, l'entrée du château est gratuite, jusqu'au 6 juillet inclus. Les visites guidées payantes programmées pendant cette période seront uniquement réservables sur place.

Les visiteurs peuvent à nouveau se promener le long du Grand Canal, flâner près de l'étang aux Carpes et retrouver également le petit train, la calèche, les barques et de la restauration à emporter dans les jardins du château.

En juillet et Août, le jardin de Diane est accessible jusqu'à 22h30 et les pique-niques sont exceptionnellement autorisés sur les pelouses des jardins Anglais et de Diane.

Les mesures sanitaires

Des distributeurs de gel hydro-alcoolique seront mis à la disposition des visiteurs dans le château.

Le port du masque est obligatoire dans le château et durant les visites guidées.

Le circuit de visite est adapté (sont accessibles : la galerie des Fastes, l'appartement du Pape, la galerie François 1er et les salles Saint Louis. La sortie se fait par la cour Ovale).

Les groupes sont limités à 10 personnes et la distanciation sociale devra être respectée dans le château et les jardins.

Pour toute visite prévue après le 7 juillet, il est conseillé de privilégier l'achat de billets en ligne ou l'utilisation de la carte bancaire sur site.

Informations et réservations sur www.chateaudefontainebleau.fr