Château de Fontainebleau : l’avis de la Cour des comptes

La création de l’Etablissement public du château de Fontainebleau, en 2009, a permis de lui accomplir d’importants progrès en termes de mise en valeur du domaine et des collections, d’accroissement de la fréquentation et de rayonnement du château. C’est ce que la Cour descomptes a constaté. Dans le même temps, au vu de l’état alarmant du domaine et de son bâti, un ambitieux programme d’investissement immobilier financé par l’État a été mis en oeuvre. S’appuyant sur un schéma directeur, qui prévoyait trois phases de travaux de quatre ans et mobilisant le concours de l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC), sa réalisation a été portée à 15 ans pour prendre en compte la complexité de certaines opérations.

La Cour appelle l'attention du ministère de la Culture sur deux points liés à un important projet de développement concernant le domaine desHéronnières. Outre les interrogations qui subsistent quant à la finalisation de ce projet aux enjeux très importants, les conditions actuelles de son avancement témoignent d’un défaut d’accompagnement de l’Établissement public par son ministère de tutelle.