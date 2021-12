Château de Fontainebleau : 10 millions d'euros pour rénover le réseau hydraulique

Il y a urgence, car le réseau qui alimente notamment les bassins et les fontaines n'est plus étanche. Les fuites et les infiltrations sont devenues récurrentes et le domaine bellifontain pourrait manquer d'eau d'ici quelques années seulement. Un scenario catastrophe auquel va tenter de remédier la direction des bâtiments et jardins du château via un vaste plan de rénovation. Celui-ci aura pour principales missions de garantir l'étanchéité des bassins et de sécuriser les approvisionnements en eau. Un énorme chantier évalué à 10 millions d'euros et qui s'étalera sur cinq ans.