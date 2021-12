Chassé-croisé à la mairie de Melun

Cet échange de sièges et donc de fonctions municipales avait été annoncé par le maire de droite Gérard Millet, ancien député de Seine-et-Marne, dans ses vœux au personnel le 7 janvier dernier. Sans surprise, le passage de témoin a bien eu lieu le 7 avril, trois mois plus tard, lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal. Membre du parti Les Républicains, le professeur de droit et avocat Louis Vogel, ancien doyen de l’Université Paris II Panthéon-Assas, est le nouveau maire de Melun. À 61 ans, il est aussi président de la communauté d’agglomération Melun Val de Seine et préside le Club d'Iéna, think tank réunissant juristes et acteurs de la société civile autour de débats juridiques et politiques.