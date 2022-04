Chasse aux œufs géante à Vaux-le-Vicomte

Plus grande chasse aux œufs d'Île-de-France, celle du château de Vaux-le-Vicomte va proposer aux petits et grands de découvrir des milliers de chocolats cachés dans le jardin paysagé de 33 hectares. Les courses seront organisées en continu à partir de 10 heures selon l'âge des participants (catégories 2-5 ans, 6-12 ans, 13-17 ans). Une chasse pour les adultes aura également lieu et permettra de remporter des places pour les traditionnelles Soirées aux chandelles du château. Un jeu géant, baptisé "1, 2, Roi Soleil" et mené par des comédiens, se déroulera aussi. Il obligera les “chasseurs“ à rester figés lorsque le Soleil les regardera. Enfin, quatre oeufs noisette dorée seront cachés dans les allées du parc du château. Ils feront gagner un album pop up des “P'Tites Poules“. Des jeux géants en bois et des voiliers sur le plan d'eau seront également au programme tout au long de ces trois journées.

Tarifs : 17, 90 et 15, 90 euros (12, 90 euros pour les enfants et gratuit pour les moins de 6 ans).