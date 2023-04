Chasse aux œufs au château de Vaux-le-Vicomte

Cette année, quatre œufs d’or géants ont été semés dans les 33 hectares du jardin à la française du château de Vaux-le-Vicomte. Munis d’un parchemin, les visiteurs partiront à leur recherche. Les chasses aux œufs sont adaptées à tous les âges et garantissent à chaque participant de repartir avec des chocolats Léonidas. Pas moins de 100 000 œufs Léonidas seront ainsi distribués durant trois jours.

Un écureuil doré à découvrir

Les enfants âgés d’un à cinq ans partiront à la recherche de petits œufs factices cachés dans le potager. Ceux âgé entre six et 12 ans se retrouveront dans la forêt pour tenter de les trouver. A l’issue de leur recherche, ils échangeront leur butin contre de vrais œufs en chocolat.

Des chasses pour les ados et les adultes sont également programmées. Un écureuil doré sera ainsi caché près de la statue d’Hercule au fond du domaine. L’heureux visiteur qui le trouvera remporter une surprise.

Des animations et une offre de restauration sont également prévues tout au long du week-end.

Tarifs : 18 euros (château et jardin), 14, 50 euros (tarif réduit château et jardin), 12, 50 euros (jardin uniquement). Gratuit pour les moins de six ans. Réservation obligatoire : www.vaux-le-vicomte.com.

