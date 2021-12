Charte « Relations Fournisseurs Responsables » : le CJD s'engage

Avec l’objectif d'inciter les entreprises à adopter des pratiques responsables vis-à-vis de leurs fournisseurs, la Charte Relations Fournisseur Responsables a été créée conjointement avec la CDAF. Sa mission est d’inciter les donneurs d’ordres signataires à mettre en place une démarche vertueuse vis-à-vis de leurs fournisseurs et notamment auprès des TPE-PME. Le Centre des jeunes dirigeants d’entreprise souhaitait s’impliquer dans ce projet pour rapprocher les grandes entreprises des PME, créatrices de valeur et d’emplois, implantées dans les territoires, et non délocalisables.



Les 10 engagements pour des achats responsables







Structurée autour de 10 points clefs, la Charte « Relations Fournisseur Responsables » encourage :

à assurer une équité financière vis-à-vis des fournisseurs ;

à favoriser la collaboration entre grands donneurs d’ordre et fournisseurs stratégiques ;

à réduire les risques de dépendances réciproques entre donneurs d’ordres et fournisseurs ;

à impliquer les grands donneurs d’ordre dans leur filière ;

à apprécier le coût total de l’achat ;

à intégrer la problématique environnementale ;

à veiller à la responsabilité territoriale de son entreprise ;

à concevoir la fonction Achats et ses processus dans leur ensemble ;

à reconsidérer le métier d’Acheteur ;

à fixer une politique cohérente de rémunération des acheteurs.