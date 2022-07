Chapeau de Paille, pionnier des circuits courts

Les créateurs de Chapeau de Paille ont fait preuve d’innovation quand ils ont proposé le concept de cueillette libre-service dans les années 80. À deux pas de chez lui, le consommateur accède en direct, sur le champ, à une grande variété de fleurs, de fruits et de légumes qu'il cueille lui-même. Ce mode de consommation local, basé sur un circuit ultra court, à la fois écologique, économique et équitable, est devenu très tendance aujourd’hui. Le réseau regroupe actuellement 36 fermes-cueillettes gérées par des maraîchers-arboriculteurs. Six se trouvent en Seine-et-Marne. Il s’agit des fermes-cueillettes de Rutel (Villenoy), Servigny (Lieusaint), La Grange (Coubert), Le Plessis Lumigny (Lumigny), Le Plessis Chanteloup (Chanteloup-en-Brie) et de Compans.

Cueillette de Rutel : hameau de Rutel, Villenoy. Tél. : 01 64 33 44 09, www.cueillettederutel.fr.

Cueillette de Servigny, Lieusaint. Tél. : 01 64 41 81 09, www.cueillettedeservigny.fr.

Cueillette de La Grange : allée des Tilleuls, RD319, Coubert. Tél. : 01 64 06 71 14, www.cueillettedelagrange.fr.

Cueillette du Plessis Lumigny : route de Lumigny, Lumigny. Tél. : 01 64 42 94 05, www.cueillettedelumigny.fr.

Cueillette du Plessis Chanteloup : avenue de la ferme briarde, Chanteloup-en-Brie. Tél. : 01 60 03 27 24, www.cueillettedechanteloup.fr.

Cueillette de Compans : 23, rue de l’église et rue de Mitry, Compans. Tél. : 01 60 26 88 39, www.cueillettedecompans.fr.