Chantier responsable : deuxième appel à manifestation d’intérêt

Le dispositif de chantier responsable s’adresse à des maîtres d’ouvrage publics ou privés souhaitant s’engager dans une opération respectueuse de l’environnement. Après un premier appel àmanifestation d'intérêt (AMI) lancé il y a un an, un deuxième AMI est actuellement organisé. Ce sont les trois Fédérations du bâtimentd’Île-de-France (Est, Grand Paris et IDF), en partenariat avec l’Agence de la transition écologique (ADEME), qui le portent.



L’objectif est d’accompagner les professionnels (promoteurs, bailleurs sociaux, collectivités territoriales…) dans une gestion plus éco-responsable pendant toute la durée de leurs chantiers. A l’issue de cet appel, dix maîtres d’ouvrage seront sélectionnés par un jury.