Chant'Oulipo à La Ferté-Gaucher

La fantaisie est au rendez-vous pour ce spectacle original qui allie, chant, musique, comédie et textes loufoques. Les quatre « comédiens-chanteurs-musiciens » jouent aussi bien de la casserole, de la trompette, du micro-ondes que du piano. Ils n'hésitent pas non plus à utiliser un pot de fleurs comme tambourin, une boîte de haricots verts comme percussion ou un fil à linge comme pupitre… Ils ravissent nos oreilles et nos yeux par leur inventivité.

Leurs chansons tendres et joyeuses se succèdent et leurs jeux de mots en cascade nous entraînent dans une ivresse débordante. Les paroles, les notes et les voix sèment un joyeux bazar. Un bonheur ludique et poétique à partager en famille.

Qu'est-ce que l'Oulipo ?

L'OULIPO, OUvroir de LIttérature POtentielle, co-fondé par Raymond Queneau et François Le Lionnais, est un atelier de fabrique de littérature qui joue sur des contraintes formelles de toutes sortes.