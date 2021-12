Chanson - Humour : Les Coquettes au théâtre de Fontainebleau samedi 16 février à 20h30

Une blonde sexy, une rousse pulpeuse et une jolie brunette mutine, un trio plein de pep's et d'auto-dérision qui interprète chansons et sketchs décalés. Au croisement de Marilyn Monroe et de Pierre Desproges, c'est inattendu et très efficace contre la déprime. Pétillantes, culottées et glamour, Lola, Marie et Juliette vous mettront KO, comme elles l'ont fait partout où elles sont passées.

Théâtre de Fontainebleau,

9 Rue Dénecourt,

Fontainebleau

Tél : 01 64 22 26 91

Tarif : de 12 à 33 euros

Durée : 1h20