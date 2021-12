Champs-sur-Marne : Une start-up lumineuse

L’idée de base était d’amener la lumière du soleil dans les pièces aveugles des bâtiments. Après une année de Recherche et Développement au sein des laboratoires de l’Ecole des Ponts ParisTech, les deux ingénieurs finalisent en 2013 leur premier produit, Eschysse. Disponible sur le marché depuis fin 2013, ce produit a été installé dans les bureaux de Setec International, à Vitrolles. Echy travaille actuellement sur d’autres installations, partout en France. Le système d’éclairage naturel par fibre optique Eschysse récupère la lumière du soleil à l’extérieur des bâtiments et la transporte à l’intérieur. Un module de lentilles optiques collecte la lumière du soleil par concentration. Ce module est installé sur un traceur solaire, ce qui lui permet d’être orienté toute la journée face au soleil. Une fois concentrée, la lumière du soleil est véhiculée à l’intérieur des bâtiments par le biais de fibres optiques. Enfin, une lampe bi-source hybride, solaire et LED, avec automatisme de modulation intégré, diffuse la lumière naturelle dans la pièce à éclairer. A Vitrolles, 3m² de panneaux Eschysse permettent d’éclairer un espace de reprographie, une salle de réunion et un couloir, sur 50m² environ. La teinte de la lumière diffusée par Eschysse varie, tout comme le soleil, suivant l’heure de la journée. D’un point de vue énergétique, le groupe Setec devrait réaliser une économie de plus de 1 000 kWh/an. Renseignements complémentaires sur www.echy.fr .