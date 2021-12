Champs-sur-Marne : un nouveau centre aquatique pour 2022

Ce nouvel équipement sera situé en plein cœur de la Cité Descartes. Doté d'équipements haut de gamme, il s'agira de l'un des plus grands centres aquatiques de la région.

Les visiteurs disposeront, en effet, de quatre bassins : un premier de nage de 25 m (six couloirs), un deuxième d'activités en eau calme, un troisième en eau agitée avec une rivière à contre-courant et enfin une pataugeoire et une aire de jeux extérieures pour les plus petits. À cela s'ajouteront des espaces de bien-être (jacuzzis, hammam, saunas, solarium, salle de fitness et de musculation).

En ce qui concerne la partie extérieure, un bassin nordique de 50 m (huit couloirs de nage) sera ouvert toute l'année grâce à une eau chauffée à 27 °C en hiver. Il sera accessible depuis l'intérieur via un sas couvert.

Respectueux de l'environnement, ce centre sera chauffé grâce à un puits géothermique présentant plusieurs avantages : énergie renouvelable et propre et consommation d'eau et d'électricité minime. Enfin, ce nouveau complexe conçu par le cabinet Chabanne Architecte comprendra un parking fermé de 170 places. Ouverture prévue en septembre 2022.