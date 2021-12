Champs-sur-Marne : Un chantier d'avenir pour la filière

Créé en 1952, l’activité de l’Institut Technologique Forêt-Cellulose-Bois-Ameublement couvre toutes les mailles de la filière « Bois » : la forêt, l’exploitation forestière, la pâte à papier, les panneaux, la scierie, l’emballage, le secteur de la construction à base de bois et produits dérivés, ainsi que le secteur de l’ameublement. Les nouveaux locaux du FCBA seront tout proches de l’École des Ponts et Chaussées, l’École d’architecture, le CSTB et le campus universitaire, favorisant ainsi la recherche et les interactions entre ces différentes institutions. Preuve s'il en est de l'attraction de la Cité Descartes : le siège social de l'Institut technologique FCBA, quittera l'avenue de Saint-Mandé à Paris (XIIe), où il était installé depuis 1952, pour emménager à Champs-sur-Marne avec 150 salariés. Un projet d’avenir pour lequel le Conseil généralé s’est porté garant à hauteur de 6 millions d’euros (soit 50 %% du montant total des emprunts), lors de la séance du 13 avril 2012.

La Seine-et-Marne ne manque pas d’atouts pour le secteur du BTP : ressources naturelles (calcaire, gypse, bois etc.), présence d’organismes de recherche et universitaires de renom (CSTB, École des Ponts et Chaussées, École d’architecture de la ville et des territoires, Institut Français d’Urbanisme…). Pour le Conseil général de Seine-et-Marne, l’éco-construction doit être pensée comme une filière complète et intégrée (de la gestion de la ressource au recyclage final du bâtiment, en passant par la formation et l’enseignement supérieur) afin de valoriser le secteur.