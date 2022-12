Champs-sur-Marne : les lauréats de “Une nuit pour entreprendre”

Evénement phare du dispositif de sensibilisation à l’entrepreneuriat de l’Ecole des Ponts ParisTech, ce concours nocturne s’est déroulé dans la nuit du 1er au 2 décembre. Dix projets étaient en compétition. Outre l’établissement de Champs-sur-Marne, des écoles d’ingénieurs et de commerce étaient également en lice (IP Paris, Polytechnique, Télécom Paris, Ensta Paris, Institut d’Optique Graduate School, HEC, ESSEC, ESSCA et École de Guerre Économique).

Le premier prix a été décerné à l’équipe “ECOME“, qui a présenté une application permettant de mesurer l’empreinte carbone de ses achats tous secteurs confondus. Les lauréats ont reçu un chèque de 1 200 euros de la part de la Fondation des Ponts. Les deux autres prix ont été remis par Renault et L’Oréal, partenaires de l’événement.

Une nuit pour bâtir un projet

Le deuxième prix a été attribué à l’équipe “IRIS“, dont l’objectif est de minimiser l’empreinte carbone dans le transport textile. Sa réflexion propose de faire évoluer la chaîne de livraison dans les grandes villes, notamment avec des coursiers à vélo, en coupant la chaîne de transport entre l’usine et le consommateur sur les derniers kilomètres. Ce projet a été entièrement imaginé par des étudiants de ParisTech.

Les 50 étudiants participants avaient une nuit (20 heures-7 heures du matin) pour bâtir et soumettre leur projet (présentation orale et réalisation d’un mini-film). La grande majorité des

sujets proposés était liée à la transition écologique et numérique. Les étudiants ont été suivis et conseillés par 12 coachs, dont certains professionnels de l’entrepreneuriat. Une dizaine de thématiques étaient proposées aux étudiants allant de la data-informatique à l’intelligence artificielle en passant par l’aide à la personne, le sport ou encore la mobilité.