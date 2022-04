Champagne-sur-Seine : les deux jeunes sauveteurs récompensés

Tom Ratinaud (19 ans) et Titouan Gilles (18 ans), deux jeunes habitants de Bagneaux-sur-Loing et Vernou-la-Celle-sur-Seine, ont été honorés, le 2 avril, lors d’une cérémonie organisée à la mairie deChampagne-sur-Seine. Les deux élèves du lycée La Fayette, à Champagne, ont reçu les médailles de la ville et de l’Assembléenationale pour leur acte de bravoure en présence, notamment, de Jean-Louis Thiériot,député (LR) de la circonscription. Ils ont ensuite été reçus, le 4 avril à Créteil, par le recteur de l’académie Daniel Auverlot.

Le 25 mars, les deux lycéens n’ont pas hésité à se jeter dans la Seine pour sauver une fillette de deux ans tombée dans l’eau avec sa mère et sa petite sœur, un bébé de 10 mois. Cette dernière, retrouvée par les pompiers plongeurs, a pu être ranimée et évacuée dans un état grave à l’hôpital parisien Armand-Trousseau.

Après avoir été placée en garde à vue durant plusieurs heures, la mère de famille, dont le comportement a été jugé suspect, va faire l’objet d’une instruction pour tentative d’homicide volontaire menée par le pôle criminel du parquet de Melun. Après une reconstitution, qui s’est déroulée le 1er avril, les investigations, menées par la sûreté départementale, se poursuivent.