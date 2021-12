Challenges numériques 2014 Digitall77

Nous sommes tous au cœur d’une révolution technologique sans précédent : la croisée des réseaux sociaux, de la mobilité, de la géolocalisation et l’explosion du communautaire sont en train de radicalement changer le monde dans lequel nous vivons.

La soirée des Challenges numériques Digitall77, permet de découvrir des projets numériques seine-et-marnais et de voter pour les plus représentatifs en termes de nouveaux usages offerts par les technologies numériques. Vous pourrez y partager les meilleures pratiques et rencontrer des experts, des partenaires et de futurs clients.

Cet évènement s’adresse aussi bien à des décideurs, des managers, des utilisateurs, qu’ils agissent au sein d’une entreprise, d’une collectivité territoriale ou d’une administration.